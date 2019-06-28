Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 28 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:50 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Сивашская (ч/с), ул. Юности (ч/с), ул. Дарьяльская (ч/с), ул. Губенко (ч/с), ул. Горловская (ч/с), ул. Кубанская (ч/с) до 14:00 28.06.19 г., пр. Московский, 314 (п. №2), б-р Ивана Каркача, 77 (п.№2, стояк), 79 (п. №1) до 17:00 28.06.19 г., ул. Плиточная, 5 (п. №1, стояк), пр. Александровский, 154-а (п. №1, стояк) до 20:00 28.06.19 г.

Московский район:

ул. Халтурина, 38 ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (стояк), ул. Героев Труда, 50 (п. №2, стояк) до 20:00 28.06.19 г.

Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 12-а (п. №4) до 17:00 28.06.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 35 до 13:00 28.06.19 г.

Слободской район:

ул. Монюшко, 16 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/2 (п. №3, стояк) до 20:00 28.06.19 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 8 (п. №1), ул. Ильинская, 59 (п. №4) до 17:00 28.06.19 г., ул. Алмазная (ч/с), ул. Лукьяновская (ч/с), пер. Алмазный (ч/с) до 20:00 28.06.19 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 8 (п. №1) до 17:00 28.06.19 г., пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 28.06.19 г.