Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 2 июля, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Индустриальный район: ул. Зубарева, 49 (п. №3) до 17:00

Киевский район: ул. Гиршмана, 14 (п. №2, подъезд) ул. Барабашова, 38 до 20:00

Московский район: ул. Героев Труда, 47 (п. №7, стояк), пр. Тракторостроителей, 158-а (п. №1, стояк) до 17:00; пр. Тракторостроителей, 108 (стояк) до 20:00

Новобаварский район: ул. Коростельская (ч/с), ул. Новомосковская (ч/с), въезд Четвертый (ч/с) до 20:00

Слободской район: б-р Жасминовый (Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Ковтуна, 15 (п. №2, стояк), въезд Тарасовский, 12 (п. №2, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00

Шевченковский район: пер. 23 Августа, 10 (п. №2) до 17:00 02.07.19 г., пр. Людвига Свободы, 58 (п. №1, стояк), пр. Независимости (Правды), 7 (п. №26), ул. Мирная, 7-а (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 9 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №7), ул. 23 Августа, 73 (п. №5, спаренный стояк) ул. Клочковская, 61/63, пер. Рогатинский, 17, 19, ул. Клочковская, 16 до 20:00