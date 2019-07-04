Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 4 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Немышлянский район: пер. Кронштадский (ч/с), пер. Майкопский (ч/с), пер. Емельяновский (ч/с), ул. Кемеровская (ч/с), пер. Туркестанский (ч/с), шоссе Салтовское (ч/с) до 20:00 04.07.19 г.

А также

Киевский район:

ул. Продольная (Киев.), 1 (п. №5) до 20:00 04.07.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 108 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (стояк) до 17:00 04.07.19 г., шоссе Салтовское (ч/с) до 18:00 04.07.19 г., пр. Тракторостроителей, 94-б-в до 20:00 04.07.19 г.

Слободской район:

ул. Ковтуна, 15 (п. №2, стояк), ул. Дизельная, 18 (п. №7, спаренный стояк), б-р Жасминовый (Слинько), 6-б (п. №5) до 20:00 04.07.19 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 101-в до 17:00 04.07.19 г., ул. Клочковская, 16, ул. Ивановская, 22, пр. Людвига Свободы, 35 (п. №10, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №5, стояк), 336-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №7, стояк) до 20:00 04.07.19 г.