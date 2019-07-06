 

Где в Харькове сегодня нет воды?

06 июля 2019 г. 9:36
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В ряде домов Харькова в субботу, 6 июля, нет воды. 

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по следующим адресам,

Индустриальный район: ул. Франтишека Крала, 9 (п. №1) до 20:00 

Киевский район: ул. Энтузиастов, 5 (п. №1, стояк), ул. Продольная (Киев.), 3-а (п. №1, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 10 (п. №1) до 20:00 

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 70 (п. №3, стояк), ул. Бучмы (Командарма  Уборевича), 44 (п. №3, стояк) до 20:00 

Немышлянский район: ул. Дизельная, 26-а (п. №1, подъезд) до 17:00 

Основянский район: пер. Соляниковский, 4 (п. №1) до 17:00; ул. Военная, 2 (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 

Слободской  район: ул. Дизельная, 18 (п. №7, спаренный стояк), ул. Державинская, 2 (п. №3), ул. Зерновая, 55-б (стояк) до 20:00 

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 17 (п. №7, стояк), ул. Есенина, 1 (п. №4), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, стояк),  193-б (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №1), 15 (п. №1), 50 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197-в, 201, 201-а до 18:00; ул. Клочковская, 16. 193, 101-в, ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с) до 20:00 7 июля.

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