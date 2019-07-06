Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова в субботу, 6 июля, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по следующим адресам,

Индустриальный район: ул. Франтишека Крала, 9 (п. №1) до 20:00

Киевский район: ул. Энтузиастов, 5 (п. №1, стояк), ул. Продольная (Киев.), 3-а (п. №1, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 10 (п. №1) до 20:00

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 70 (п. №3, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №3, стояк) до 20:00

Немышлянский район: ул. Дизельная, 26-а (п. №1, подъезд) до 17:00

Основянский район: пер. Соляниковский, 4 (п. №1) до 17:00; ул. Военная, 2 (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00

Слободской район: ул. Дизельная, 18 (п. №7, спаренный стояк), ул. Державинская, 2 (п. №3), ул. Зерновая, 55-б (стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 17 (п. №7, стояк), ул. Есенина, 1 (п. №4), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, стояк), 193-б (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №1), 15 (п. №1), 50 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197-в, 201, 201-а до 18:00; ул. Клочковская, 16. 193, 101-в, ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с) до 20:00 7 июля.