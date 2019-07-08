Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова в понедельник, 8 июля, отключена вода.
Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по следующим адресам,
Киевский район: ул. Энтузиастов, 5 (п. №1, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 10 (п. №1, стояк), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №2), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), въезд Новошишковский (ч/с), ул. Чкалова (ч/с) до 20:00
Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №3, стояк), наб. Автострадная, 11 (п. №1), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44(п. №3, стояк), 50 (п. №6, стояк), ул. Познанская (Моск.), 1(п. №2) до 20:00
Немышлянский район: шоссе Салтовское, 104-а (п. №1) до 20:00
Новобаварский район: ул. Китаенко, 1, 1-а, 3-а до 20:00
Слободской район: ул. Дизельная, 18 (п. №7, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 41-а (п. №1, стояк), пр. Московский, 122 (п. №1), ул. Зерновая, 53-д (п. №3, стояк) до 20:00
Шевченковский район: ул. Ахсарова, 17 (п. №7, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, стояк), (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №1), 50 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 19-а (п. №2), ул. Шекспира, 16 (п. №2, стояк), пр. Победы, 72-а (п. №1), ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с) до 20:00