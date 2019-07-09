Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 9 июля, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключили по следующим адресам,

Киевский район: ул. Энтузиастов, 5 (п. №1, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 10 (п. №1, стояк), ул. Саперная, 34 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), въезд Новошишковский (ч/с), ул. Чкалова (ч/с) до 20:00

Московский район: ул. Героев Труда, 19 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 (п. №1), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №3, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №3, стояк) до 20:00

Немышлянский район: проезд Стадионный, 4/3 (п. №1, стояк) до 20:00 10 июля

Новобаварский район: пр. Любови Малой (Постышева), 22 (п. №3), пер. Титаренковский, 20 (п. №1, стояк), ул. Китаенко, 1, 1-а, 3-а, ул. Щедринская (ч/с) до 20:00

Слободской район: ул. Дизельная, 18 (п. №7, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 41-а (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 193 (п. №1) до 20:00 10 июля

Холодногорский район: ул. Полтавский шлях, 148/2 (стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 224, 226, 228, 230, 230/1, 232 до 20:00

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 31 (п. №7), ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), пер. Белобровский (ч/с), пер. Набережный (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), ул. Ивановская, 22, пер. Набережный, 13, 14 до 20:00