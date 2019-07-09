 

Где в Харькове сегодня нет воды?

09 июля 2019 г. 9:00

В ряде домов Харькова сегодня, 9 июля, нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключили по следующим адресам,

Киевский район: ул. Энтузиастов, 5 (п. №1, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 10 (п. №1, стояк), ул. Саперная, 34 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), въезд Новошишковский (ч/с), ул. Чкалова (ч/с) до 20:00 

Московский район: ул. Героев Труда, 19 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 (п. №1), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №3, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №3, стояк) до 20:00 

Немышлянский район: проезд Стадионный, 4/3 (п. №1, стояк) до 20:00 10 июля

Новобаварский район: пр. Любови Малой (Постышева), 22 (п. №3), пер. Титаренковский, 20 (п. №1, стояк), ул. Китаенко, 1, 1-а, 3-а, ул. Щедринская (ч/с) до 20:00 

Слободской район: ул. Дизельная, 18 (п. №7, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 41-а (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 193 (п. №1) до 20:00 10 июля

Холодногорский район: ул. Полтавский шлях, 148/2 (стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 224, 226, 228, 230, 230/1, 232 до 20:00 

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 31 (п. №7), ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), пер. Белобровский (ч/с), пер. Набережный (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), ул. Ивановская, 22, пер. Набережный, 13, 14 до 20:00 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.