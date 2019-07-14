 

Где в Харькове сегодня нет воды?

14 июля 2019 г. 8:15

В ряде районов города в воскресенье, 14 июля, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по таким адресам,

Киевский район: ул. Астрономическая, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 15 июля

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №5, стояк), 27 (п. №3, стояк), шоссе Салтовское, 139-в (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №1, стояк), 29-в (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 90 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а, к1 (п. №1, стояк) до 17:00 15 июля; ул. Светлая, 1-а (стояк) до 20:00 15 июля

Новобаварский район: пер. Титаренковский, 24 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 12-а (п. №2, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №4), ул. Свинаренко, 1 (п. №2), ул. Шульженко (ч/с), ул. Новомосковская (ч/с), въезд Четвертый (ч/с), въезд Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 

Основянский район: пр. Гагарина, 35 до 13:30; ул. Грозненская, 36 (п. №1, стояк), 54 (п. №1, стояк) до 20:00 15 июля

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 16 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 15 июля

Холодногорский район: ул. Ильинская, 61 (п. №8) до 17:00; ул. Полтавский шлях, 84 (п. №3, стояк) до 20:00 

Шевченковский район: пл. Павловская (Розы Люксембург), 5 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №7, стояк), ул. Отакара Яроша, , 37(стояк), 47 (п. №1, стояк, спаренный стояк), ул. Шекспира, 6, пр. Победы, 76 (п. №9, стояк), ул. 23 Августа, 1 (п. №3, стояк), ул. Данилевского, 8, 10, 16, пер. Самокиша, 3 до 15:00 14.07.19 г., ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с) до 20:00 16 июля.

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