Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 19 июля, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Киевский район: ул. Героев Труда, 4-а, ул. Барабашова, 46-а, ул. Роменская (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Героев Труда, 30 (п. №6, стояк), ул. Дружбы Народов, 238 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк) до 20:00

Немышлянский район: Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк), 258 до 20:00

Слободской район: ул. Дизельная, 1 (п. №3), пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №3, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №1, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Бородиновская (ч/с), ул. Мирная, 3, 3-а,б, 5, 5-а, 7, 7-а,б, 9 до 18:00; ул. Целиноградская, 22/39-а до 19:00; ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Клочковская (ч/с), ул. Боевая (ч/с), ул. Целиноградская, 22/39, ул. Отакара Яроша, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 23-а, пр. Науки (Ленина), 27, 29, 29-а, ул. 23 Августа, 51-б (п. №7, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк), пр. Победы, 77 (п. №7) до 20:00; ул. Городовикова (ч/с) до 20:00 20 июля.