 

Где в Харькове сегодня нет воды

23 июля 2019 г. 8:21
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Сегодня, 23 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Залютинская (ч/с), ул. Нарвская (ч/с), ул. Золочевская, 1, 3, 4, 4-а,  5, 6, 7, 8, 9, 12 к.2-7,  13, 15 до 20:00 23.07.19 г.

Киевский район: 
пер. Электроинструментальный (ч/с), ул. Звездная (ч/с), ул. Старова (ч/с), пер. Слесарный (ч/с), ул. Ярослава Мудрого, 6/8 (п. №1), ул. Искусств (Краснознаменная), 5 (п. №1) до 20:00 23.07.19 г.

Московский район: 
ул. Ангарская (ч/с) ул. Валентиновская (Блюхера), 23-д (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 24 (п. №1, стояк),  ул. Академика Павлова, 142 (п. №2, стояк) до 20:00 24.07.19 г.

Немышлянский район: 
шоссе Салтовское, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 23.07.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк), ул. Бульварная, 8 (п. №2),  шоссе Григоровское (Комсомольское), 53 (п. №1, стояк) до 20:00 22.07.19 г.

Слободской район: 
ул. Танкопия, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 23.07.19 г.

 Шевченковский район: 
пр. Независимости (Правды), 17, пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №3, стояк, спаренный стояк), пр. Победы, 75-б (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №14, стояк) до 20:00 23.07.19 г.

 

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