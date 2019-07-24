 

Где в Харькове сегодня нет воды

24 июля 2019 г. 8:10
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Сегодня, 24 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: проезд Рогатинский (ч/с), пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №14, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №1-2), ул. Шекспира, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 24.07.19 г.

Московский район: 
ул. Ангарская (ч/с), ул. Героев Труда, 48-б, ул. Академика Павлова, 142 (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (п. №3) до 20:00 24.07.19 г.; ул. Светлая, 10 (п. №6, стояк) до 20:00 25.07.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк), ул. Бульварная, 8 (п. №2), ул. Селянская, 24 до 20:00 24.07.19 г.; пр. Дзюбы, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 25.07.19 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 256 (п. №1, стояк) до 20:00 25.07.19 г.

Слободской район: 
ул. Державинская, 2 (п. №8) до 20:00 24.07.19 г.; ул. Плехановская, 73 (п. №6, стояк) до 20:00 25.07.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Сергея Борзенко, 2, ул. Кашубы, 11 (п. №2), ул. Волонтерская (Социалистическая), 60 (п. №3) до 20:00 24.07.19 г.

 

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