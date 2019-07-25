Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 25 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Буковая (Завода Комсомолец), 36-а, пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №14, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1), ул. Культуры, 23 (п. №2) до 20:00 25.07.19 г.; пр. Людвига Свободы, 58 (п. №1) до 20:00 26.07.19 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (п. №4) до 18:00 25.07.19 г.; ул. Собинова (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишковский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильевский (ч/с), ул. Семена Челюскина (ч/с) ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №4) до 20:00 26.07.19 г.; ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 25.07.19 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-б (п. №4, стояк) до 20:00 25.07.19 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №2) до 17:00 25.07.19 г.; ул. Харьковских Дивизий, 7/1 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 29/1 (п. №1, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 4/1 (п. №3) до 20:00 25.07.19 г.

Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 5 (п. №1, стояк), пер. Коксовый (ч/с), пер. Покотиловский (ч/с), пер. Райгородский (ч/с), пер. Химический (ч/с), шоссе Карачевское (ч/с) до 20:00 25.07.19 г.

Основянский район:

ул. Руставели, 16/18 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 244 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 25.07.19 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк) до 20:00 25.07.19 г.

Холодногорский район:

ул. Земовская (ч/с), пер. Земовский (ч/с), ул. Земовская, 4, 4-а, 6, 8, 14, ул. Докучаева (ч/с), ул. Небоженко (ч/с), ул. Докучаева, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 19-а, 30 (эт. №1,2), ул. Огаревская, 6, 6-а, 8,8-а (эт. №2) ул. Сергея Борзенко, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 25.07.19 г.