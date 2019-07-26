Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 26 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Клочковская, 197 (спаренный стояк) до 17:00 26.07.19 г.; ул. Буковая (Завода Комсомолец), 36-а, пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 58 (п. №1), ул. Клочковская, 186-б (п. №6, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №8, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 19 (п. №1, стояк), пр. Победы, 65-б (п. №3, стояк) до 20:00 26.07.19 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 75 (п. №3, стояк) до 17:00 26.07.19 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк), пр. Московский, 3 (п. №2), ул. Астрономическая, 13 (п. №2, стояк) до 18:00 26.07.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-в (п. №5, стояк) до 20:00 26.07.19 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 26.07.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 244 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.07.19 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 169-а (п. №4) до 17:00 25.07.19 г.; пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10) до 17:00 26.07.19 г.; ул. Аэрофлотская, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 26.07.19 г.

Холодногорский район:

ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Сватовская (ч/с), ул. Золочевская, 28 (п. №1, стояк), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 26.07.19 г.