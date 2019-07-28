Где в Харькове сегодня нет воды?

В некоторых домах Харькова сегодня, 28 июля, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Киевский район: ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк), ул. Чайковского, 25 (п. №2, стояк), ул. Алчевских (Артема), 20/22 (п. №3, подъезд) до 20:00 29 ию

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 73 (п. №1), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-в (п. №5, стояк) до 20:00

Основянский район: пр. Московский, 90-а (п. №2) до 20:00 29 июля

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 29 июля

Шевченковский район: ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Отакара Яроша, 41(п. №4, стояк) ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), въезд Армейский, 6 до 20:00