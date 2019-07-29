Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 29 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), въезд Армейский, 6, пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 41 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №6), ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк), пр. Победы, 48-а (п. №12, стояк) до 20:00 29.07.19 г.

Индустриальный район:

пр. Московский, 290 (п. №1, стояк) до 20:00 29.07.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк), ул. Чайковского, 25 (п. №2, стояк), ул. Алчевских (Артема), 20/22 (п. №3) до 20:00 29.07.19 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 73 (п. №1, стояк), ул. Светлая, 10 (п. №5, стояк), ул. Светлая, 6 (п. №2, стояк), ул. Примеровская, 16 до 18:00 29.07.19 г.; ул. Героев Труда, 68 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 73 (п. №1), ул. . Валентиновская (Блюхера), 27-в (п. №5, стояк) до 20:00 29.07.19 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72 (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Новобаварский район:

ул. Пестрикова (Бабушкина), 4 до 20:00 29.07.19 г., ул. Свинаренко, 7 (стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Основянский район:

пр. Московский, 90-а (п. №2), наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №2, стояк) до 20:00 29.07.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 29.07.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 29.07.19 г.