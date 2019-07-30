 

Где в Харькове сегодня нет воды

30 июля 2019 г. 8:20
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Сегодня, 30 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Новгородская, 10 (п. №3) до 17:00 30.07.19 г.; пер. Рогатинский, 4, 8, 10, 15, ул. Клочковская, 61/63, 101-в, ул. Залесская, 3, пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №2, стояк), ул. Космическая, 25 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-д (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10, стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Индустриальный район: 
пр. Московский, 290 (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Киевский район: 
ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 18:00 30.07.19 г.; ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк), ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №4) до 17:00 30.07.19 г.; ул. Бучмы (Командарма  Уборевича), 24 (п. №2, стояк), ул. Примеровская, 3/5 (п. №1) до 20:00 30.07.19 г.

Немышлянский район: 
Салтовское шоссе, 246, Салтовское шоссе, 102 (п. №8, стояк) до 17:00 30.07.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Пестрикова (Бабушкина), 4, пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24-а (спаренный стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, стояк), пр. Героев Сталинграда, 167-г (п. №1, спаренный стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №5, спаренный стояк), ул. Холодногорская, 11 (спаренный стояк), ул. Ильинская, 63 (п. №2, стояк) до 20:00 30.07.19 г.

 

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