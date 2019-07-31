Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 31 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Основянский район: б-р Нетеченский (ч/с), пер. Рыбасовский (ч/с), ул. Грековская (ч/с), ул. Рыбасовская (ч/с), ул. Галушкинская (ч/с), б-р Нетеченский, 23, б-р Нетеченский, 6, 7, 20, пер. Рыбасовский, 4, 5, 6, 9, 15, ул. Грековская, 9, 11, 12, 13, 14, 30, 32, 34, ул. Рыбасовская, 28, 32/2, ул. Воскресенская (Урицкого), 13, 19, ул. Галушкинская, 7, 9 до 15:00 31.07.19 г.

Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 24/31 (п. №4) до 17:00 31.07.19 г.

Киевский район:

ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк), ул. Саперная, 20 (п. №3), ул. Старошишковская, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 31.07.19 г.

Московский район:

ул. Примеровская, 3/5 (п. №1), ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-а (п. №2, стояк) до 20:00 31.07.19 г.; ул. Дружбы Народов, 238 (стояк) до 20:00 02.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 42 до 20:00 31.07.19 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 49 (п. №2, стояк) до 20:00 31.07.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 167-г (п. №1, спаренный стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк), ул. Монюшко, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 31.07.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №5, спаренный стояк), ул. Холодногорская, 11 (спаренный стояк) до 20:00 31.07.19 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №10, стояк), ул. Новгородская, 6 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 31.07.19 г.; ул. Шекспира, 4(п. №1, стояк) до 20:00 01.08.19 г.