Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 1 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Старошишковская, 7, ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк), ул. Саперная, 20 (п. №3), ул. Сумская, 82-а до 20:00 01.08.19 г.; ул. Продольная, 3 (п. №3) до 20:00 02.08.19 г.

Московский район:

ул. Светлая, 19 (п. №2, стояк), пер. Белостокский, 22 до 20:00 01.08.19 г.; пр. Тракторостроителей, 162-а (стояк) до 20:00 03.08.19 г.; ул. Дружбы Народов, 238 (стояк) до 20:00 02.08.19 г.

Немышлянский район:

б-р Академика Юрьева, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 01.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 01.08.19 г.

Основянский район:

ул. Квиткинская (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 63, 65 до 17:00 01.08.19 г., пр. Гагарина, 72 (п. №13, стояк) до 20:00 02.08.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк) до 20:00 01.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская (ч/с), ул. Золочевская, 15, ул. Юннатов, 8, ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 01.08.19 г.; ул. Холодногорская, 11 (спаренный стояк) до 20:00 02.08.19 г.

Шевченковский район:

ул. Балакирева, 20, ул. Деревянко, 7, 11 до 20:00 01.08.19 г., ул. Шекспира, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 02.08.19 г.