Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 3 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Балакирева, 20 (п. №12), ул. Клочковская, 16, пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №11, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №3, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 50 (п. №2) до 20:00 03.08.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 7 до 20:00 03.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Коростельская (ч/с), ул. Свинаренко, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 03.08.19 г.

Слободской район:

ул. Молочная (Кирова), 7 (п. №3) до 17:00 03.08.19 г.; б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, стояк), ул. Молочная (Кирова), 11(кор. №7, п. №7), ул. Танкопия, 14 (п. №5, стояк), въезд Тарасовский, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 03.08.19 г.; пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №12, стояк) до 20:00 05.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Техническая (ч/с), пер. Технический (ч/с), пер. Блестящий (ч/с) до 20:00 03.08.19 г.