Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 11 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал» воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Старицкого, 9, пер. 23 Августа, 1 до 17:00 11.08.19 г.; пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 61-б (п. №2), ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №6, стояк) до 20:00 11.08.19 г., ул. Клочковская, 16, 29 до 20:00 13.08.19 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 136/8 (п. №1, стояк) до 20:00 12.08.19 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 4 (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк), ул. Натальи Ужвий, 96 (п. №1, стояк) до 20:00 11.08.19 г.; ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 12.08.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2) до 17:00 11.08.19 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 94 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (п. №5) до 20:00 11.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк) до 20:00 11.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 161 (п. №2, стояк), ул. Пермская, 25 (стояк) до 20:00 11.08.19 г.

Основянский район:

ул. Грековская, 5 (п. №1, стояк) до 22:00 11.08.19 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 45-а (п. №7) до 17:00 11.08.19 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, спаренный стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк), 11 (п. №1), пр. Гагарина, 177 (п. №1, стояк) до 20:00 11.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Юннатов, 1 (п. №1) до 17:00 11.08.19 г.; ул. Золочевская, 14 (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк) до 20:00 11.08.19 г.