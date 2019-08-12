Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 12 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 61-б (п. №2), ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1), ул. Старицкого, 16 (п. №2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 16 (п. №1) до 20:00 12.08.19 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 136/8 (п. №1, стояк), б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк) до 20:00 12.08.19 г.; ул. Мира, 104 (п. №2) до 20:00 13.08.19 г.

Киевский район:

ул. Омская (ч/с), въезд 1-й Омский (ч/с), въезд 2-й Омский (ч/с), ул. Вологодская (ч/с), пер. Шишковский (ч/с), ул. Шишковская, 8, 8-а, 10, 10-а, ул. Героев Труда, 4 (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк), ул. Натальи Ужвий, 96 (п. №1, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), 7 (п. №6, стояк), 12 (п. №3, стояк) до 20:00 12.08.19 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 94 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80 (п. №7), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №14), ул. Героев Труда, 68-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №4, стояк) до 20:00 12.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 31/3(п. №2, стояк) до 17:00 12.08.19 г.; ул. Працюючих (ч/с), ул. Харьковских дивизий, 19(п. №3, стояк) до 20:00 12.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 161 (п. №2, стояк), ул. Пермская, 25 (стояк), ул. Тимирязева, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 12.08.19 г.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №1, стояк) до 20:00 12.08.19 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, спаренный стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №3, стояк), 10 (п. №1, спаренный стояк), 11 (п. №1), пр. Гагарина, 171 (п. №3, стояк). Гагарина, 177 (п. №1, стояк) до 20:00 12.08.19 г.