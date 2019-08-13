Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 13 августа, до вечера не будет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Индустриальный район: б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 9-а (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 94 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №14), ул. Героев Труда, 70 (п. №4, стояк) до 20:00

Немышлянский район: ул. Работающих (ч /с), ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк) до 20:00

Новобаварский район: ул. Пермская, 25 (стояк), ул. Тимирязева, 30 (п. №1, стояк), пр. Любви Малой (Постышева), 18 (п. №2) до 20:00

Холодногорский район: ул. Огаревская (ч/с), ул. Золочевская, 17-а, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 14 (п. №1) до 20:00

Шевченковский район: ул. Ахсарова, 13 до 17:00 13.08.19 г., ул. Деревянко, 4-а (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 344-а (п. №1, стояк) до 20:00.