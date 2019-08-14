Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 14 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

ул. Балакирева, 21, 21-а, 23, 23-а, пр. Победы, 54-б, 56, 58, 60, 60-а, пр. Шевченковский район: Людвига Свободы, 35-а,б, 39-а,б, ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 344-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 14.08.19 г.

Индустриальный район:

ул. Большая Кольцевая, 6 (п. №8) до 20:00 14.08.19 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), 8 (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 231(п. №1, стояк) до 20:00 14.08.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Б, стояк), ул. Академика Павлова, 130 (п. №2, стояк) до 17:00 14.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Працюючих (ч/с) до 20:00 14.08.19 г.

Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 63 до 20:00 14.08.19 г.

Основянский район:

пл. Конституции, 2/2 (стояк) до 20:00 14.08.19 г.