Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 15 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Тархова, 3 до 15:00 15.08.19 г., ул. Северина Потоцкого, 34-а (п. №1) до 17:00 15.08.19 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 3 (п. №2 , стояк), ул. Гиршмана, 17 (п. №10, стояк) до 18:00 15.08.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Б, стояк) до 17:00 15.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Працюючих (ч/с) до 20:00 15.08.19 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 15.08.19 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 47-а (п. №3), ул. Полевая, 4 (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 125 (п. №1, стояк) до 20:00 15.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 8 (п. №2) до 17:00 15.08.19 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 81 (п. №1, стояк) до 20:00 15.08.19 г.