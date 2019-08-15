 

Где в Харькове сегодня нет воды

15 августа 2019 г. 8:19
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Сегодня, 15 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова  временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Индустриальный  район:

ул. Тархова, 3 до 15:00 15.08.19 г., ул. Северина Потоцкого, 34-а (п. №1) до 17:00 15.08.19 г.

Киевский район: 
пр. Жуковского, 3 (п. №2 , стояк), ул. Гиршмана, 17 (п. №10, стояк) до 18:00 15.08.19 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Б, стояк) до 17:00 15.08.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Працюючих (ч/с) до 20:00 15.08.19 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 15.08.19 г.

Слободской район: 
пр. Гагарина, 47-а (п. №3), ул. Полевая, 4 (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 125 (п. №1, стояк) до 20:00 15.08.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Холодногорская, 8 (п. №2) до 17:00 15.08.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 81 (п. №1, стояк) до 20:00 15.08.19 г.

 

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