Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов города сегодня, 18 августа, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Индустриальный район: ул. Мира, 80 (п. №1, подъезд) до 20:00

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №2, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №5, стояк) до 18:00 19 августа

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №2, стояк), (п. №3, стояк), ул. Светлая, 1 (п. №2, стояк) до 17:00 19 августа

Немышлянский район: ул. Працюючих (ч/с) до 20:00

Новобаварский район: ул. Добролюбова, 18 (п. №4, подъезд), пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 19 августа

Основянский район: пр. Гагарина, 82 (п. №1, стояк) до 20:00

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №4, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Лагерная, 71/1 (п. №2, стояк) до 20:00 19 августа

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3, стояк), (п. №9, стояк), 37 (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, стояк, спаренный стояк) до 20:00 19 августа