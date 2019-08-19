Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 19 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: . Людвика Свободы, 34 (п. №4), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с) до 17:00 19.08.19 г.; пр. Людвика Свободы, 34, ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), пр. Людвика Свободы, 31 (п. №3, п. №9, стояк), 37 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк) до 20:00 19.08.19 г.

Индустриальный район:

пр. Индустриальный, 9 (п. №3), ул. Мира, 80 (п. №1, спаренный стояк), ул. Франтишека Крала, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 19.08.19 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 35-и (п. №5, стояк) до 18:00 19.08.19 г.; ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №2, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №1), ул. Большая Даниловская (ч/с), ул. Пономаревская (ч/с) до 20:00 19.08.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в до 17:00 19.08.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк), ул. Светлая, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 19.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 25 (п. №14, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 3 (спаренный стояк), ул. Працюючих (ч/с) до 20:00 19.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 170 (п. №1) до 17:00 19.08.19 г.; пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк), б-р Профсоюзный, 9 (стояк), ул. Добролюбова, 18 (п. №5) до 20:00 19.08.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 82 (п. №1, стояк) до 20:00 19.08.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 146-б (п. №2), 156 (п. №4, стояк) до 20:00 19.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 228 (п. №3) до 17:00 19.08.19 г.; ул. Лагерная, 71/1 (п. №2, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк), ул. Кашубы, 4 до 20:00 19.08.19 г.