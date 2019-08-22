 

Где в Харькове сегодня нет воды?

22 августа 2019 г. 9:27

В ряде домов Харькова сегодня, 22 августа, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Киевский район: ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк) до 20:00; ул. Пушкинская, 3 (п. №1) до 20:00 23 августа

Московский район: ул. Светлая, 17 (п. №2, стояк) до 17:00 

Немышлянский район: ул. Амосова, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №4, стояк) до 20:00 

Основянский район: пл. Конституции, 2/2 (стояк) до 20:00 

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 144/1, 144/2 до 14:00 22.08.19 г., пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №4, стояк), ул. Молочная (Кирова), 1 (кор. №3, п. №1, стояк), проезд Садовый, 18/1 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №2, стояк), 41 (п. №2, стояк), 173 (п. №1, стояк) до 20:00 

Шевченковский район: ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №4, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №5, стояк) до 20:00; ул. Клочковская, 197-б (п. №1, стояк) до 20:00 23 августа

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