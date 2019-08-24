 

Где в Харькове сегодня нет воды?

24 августа 2019 г. 9:17
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В некоторых домах Харькова сегодня, 24 августа, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по таким адресам,

Киевский район: пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 

Московский район: ул. Металлиста, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 24.08.19 г.; ул. Дружбы Народов, 228-а (стояк) до 20:00 27 августа

Новобаварский район: ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №4, стояк) до 00:00 24.08.19 г.; пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 

Основянский район: ул. Грозненская, 46 (п. №2) до 20:00

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 144/1, 144/2 до 18:00;  пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк) до 20:00 

Шевченковский район: ул. Залесская (ч/с) до 19:00 24.08.19 г.; спуск Бурсацкий, 2, 3, 5, 7, 7/14 (эт. №2,3), ул. Рымарская, 1, ул. Есенина, 10 (п. №8, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург), 5/7 (стояк) до 20:00.

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