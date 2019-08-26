 

Где в Харькове сегодня нет воды

26 августа 2019 г. 9:30
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Сегодня, 26 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Залесская (ч/с), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 5/7 (стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, стояк), пр. Победы, 76 (п. №4, стояк), пр. Победы, 61 (п. №4, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №1,2, спаренный стояк), пр. Победы, 62-д (п. №1), ул. Шекспира, 12 (п. №4), пр. Победы, 64 (п. №10) до 20:00 26.08.19 г.; пр. Науки (Ленина), 64 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 16 (п. №6, стояк) до 20:00 27.08.19 г.

Киевский район: 
пер. Скадовского (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), пер. Бугурусланский (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров) (ч/с) до 20:00 26.08.19 г., ул. Старошишковская, 6 (п. №2, стояк), ул. Свободы (Иванова), 11/13 (п. №1) до 20:00 27.08.19 г.

Московский район: 
Салтовское шоссе, 139-г, пр. Тракторостроителей, 88, ул. Металлиста, 12 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №7), ул. Познанская, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 26.08.19 г.; ул. Дружбы Народов, 228-а (стояк) до 20:00 27.08.19 г.

Немышлянский район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 58/1 (п. №2, стояк) до 20:00 26.08.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №4, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Кибальчича, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 26.08.19 г.

Основянский район: 
ул. Воскресенская (Урицкого), 31 (п. №3, стояк) до 20:00 26.08.19 г.

Слободской район: 
пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк), пр. Московский, 96-а (п. №4, стояк) до 20:00 26.08.19 г.; пр. Гагарина, 165 (кор. №3, п. №1, стояк) до 20:00 27.08.19 г.

 

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