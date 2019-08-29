Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 29 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул.Академика Павлова, 311 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 263 (п. №3), пр. Жуковского, 1 (п. №5, стояк), ул. Галины Никитиной (ч/с) до 20:00 30.08.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 29.08.19 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8-г (п. №1,спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №4, стояк), ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 9 (п. №2), ул. Залютинская, 2 (п. №1, стояк), ул. Старопрудная, 12 (п. №1, стояк), пер. Игоря Муратова 2-й (Тиняковский) (ч/с), ул. Юннатов, 1, 3, 5-9, 11, 12, ул. Золочевская, 15, 17-а, ул. Самодеятельная (Залютино пониженое давление) (ч/с), ул. Сергея Борзенко, 9/1, пер. Путивлоский (ч/с), проезд Путивлоский (ч/с) до 20:00 29.08.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №9, стояк) ул. Залесская (ч/с) до 20:00 29.08.19 г.