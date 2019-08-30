 

Где в Харькове сегодня нет воды?

30 августа 2019 г. 8:41

В ряде домов Харькова сегодня, 30 августа, временно нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Киевский район: пр. Жуковского, 1 (п. №5, стояк),  ул. Академика Вальтера, 7 (п. №1, стояк) ул. Галины Никитиной (ч/с)  до 20:00 31 августа

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №6, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 27 (п. №1), ул. Героев Труда, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 1 сентября

Новобаварский район: ул. Кибальчича, 27 (п. №3) до 20:00 31 августа

Основянский район: ул. Университетская, 35/2 (стояк), ул. Молочная (Кирова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 31 августа.

Слободской район: пр. Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №4, стояк), ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, спаренный стояк), ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Холодногорская, 9 (п. №2), ул. Залютинская, 2 (п. №1, стояк), ул. Старопрудная, 12 (п. №1, стояк), ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №3) пер. Игоря Муратова 2-й (Тиняковский) (ч/с), ул. Юннатов, 1, 3, 5, 6 - 9, 11, 12, ул. Золочевская, 15, 17-а-б, ул. Вакуловская (ч/с), ул. Огаревская, 12,  пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 

Шевченковский район: ул. Клочковская, 101-в до 17:00; ул. Залесская (ч/с) до 20:00.

 

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