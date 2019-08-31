Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 31 августа, временно отключена вода.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по таким адресам,

Киевский район: пр. Жуковского, 1 (п. №5, стояк), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 6 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 7 (п. №4, стояк) ул. Проспектная (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с), ул. Вологодская (ч/с) до 20:00

Московский район: ул. Познанская (Моск.), 7 (п. №11, стояк), ул. Героев Труда, 29 (п. №1), 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 1 сентября

Немышлянский район: ул. Харьковских дивизий, 4/2 (п. №2) до 20:00

Новобаварский район: ул. Коростельская (ч/с) до 20:00

Слободской район: ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 16 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №7) до 20:00

Холодногорский район: ул. Холодногорская, 9 (п. №2), ул. Старопрудная, 12 (п. №1, стояк), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк) ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Лозовская (ч/с) до 20:00

Шевченковский район:ул. Балакирева, 20 (п. №10), ул. Клочковская, 276-б (п. №2) до 17:00; пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 40-а (п. №2), ул. Ахсарова, 13 (п. №10, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №6), 73-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 17-б (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-в до 19:00; пр. Людвига Свободы, 31, 32, 33, 34, 36,ул. Ахсарова, 9, 11-а, 13, ул. Залесская (ч/с) до 20:00 1 сентября.