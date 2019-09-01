Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня,1 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 31, 33, 35, 40-а (п. №2), ул. Новгородская, 16 (п. №1), пр. Победы, 62-г (п. №6, стояк), 67 (п. №10, стояк), 73-а (п. №1, стояк), 74-б (п. №4, стояк), 74-г (п. №3, стояк), 75 (п. №9, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №10, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №1, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 17-б (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №10, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 24 (п. №4) ул. Залесская (ч/с), ул. Ахсарова, 9, 11-а, ул. Рымарская, 3/5, спуск Бурсацкий, 8, пер. 23 Августа, 3, ул. Отакара Яроша, 59, 61, ул. Деревянко, 48, 52 до 20:00 01.09.19 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 7 (п. №4, стояк), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №1, стояк) до 17:00 02.09.19 г., пр. Жуковского, 1 (п. №5, стояк), ул. Академика Проскуры, 6 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) ул. Новоалександровская (ч/с), ул. Вологодская (ч/с) до 20:00 02.09.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 32 (п. №2), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а к.1 (п. №1), ул. Познанская (Моск.), 7 (п. №11, стояк), ул. Героев Труда, 68-в (п. №2, стояк) до 20:00 02.09.19 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских дивизий, 4/2 (п. №2) до 20:00 02.09.19 г.

Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 16 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №7), ул. Зерновая, 53 (п. №6, стояк) до 20:00 02.09.19 г.

Холодногорский район:

пер. Пластичный (ч/с), пер. Пластичный, 8, 10, ул. Залютинская, 2 до 17:00 01.09.19 г., ул. Полтавский шлях, 88, 90, 94, ул. Холодногорская, 9 (п. №2), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 01.09.19 г.