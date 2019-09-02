Где в Харькове сегодня нет воды?

В ряде домов Харькова в понедельник, 2 сентября, до вечера нет воды.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отключено по следующим адресам,

Киевский район: ул. Продольная, 1-а (п. №1, стояк) до 17:00 02.09.19 г.; ул. Новоалександровская (ч/с), ул. Вологодская (ч/с), пр. Жуковского, 1 (п. №5, стояк), ул. Академика Проскуры, 6 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 7 (п. №4, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00

Московский район: ул. Познанская, 7 (п. №11, стояк), ул. Героев Труда, 32 (п. №2), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №7, стояк), ул. Героев Труда, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 4/2 (п. №2) до 20:00

Слободской район: ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 16 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №7), ул. Зерновая, 53 (п. №6, стояк), проезд Садовый, 20 (п. №1) до 20:00

Холодногорский район: ул. Холодногорская, 9 (п. №2), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Залесская (ч/с), ул. Рымарская, 3/5, спуск Бурсацкий, 8, пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 40-а (п. №2), ул. Ахсарова, 13 (п. №10), пер. 23 Августа, 1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 17-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 75 (п. №9, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №10, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №6, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 46 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №2), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №5, стояк), пр. Победы, 64 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 24 (п. №4) до 20:00.