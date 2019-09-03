 

Где в Харькове сегодня нет воды

03 сентября 2019 г. 9:00
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Сегодня, 3 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан  временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 16 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №7), ул. Зерновая, 53 (п. №6, стояк), пер. Брянский, 7 (п. №2), пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №1), ул. Танкопия, 8-г (стояк) до 20:00 03.09.19 г.

Индустриальный район: 
ул. Большая Кольцевая, 126 до 20:00 03.09.19 г.

Киевский район: 
ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Астрономическая, 39 (п. №4) до 20:00 03.09.19 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 32 до 18:00 03.09.19 г.; ул. Героев Труда, 60-а (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Свинаренко, 14 (п. №4) до 20:00 03.09.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 до 17:00 03.09.19 г., ул. Холодногорская, 9 (п. №2), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 03.09.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Рымарская, 3/5, спуск Бурсацкий, 8, пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 46 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 74-г (п. №5, стояк) до 20:00 03.09.19 г.

 

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