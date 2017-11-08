Где в Харькове сегодня нет воды

08 ноября 2017 г. 8:51
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В городе в части некоторых домов временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Список адресов(по состоянию на 07:00):

Киевский район: ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк), ул. Гиршмана, 17 (п. №12, стояк) до 17:00 08.11.17 г.

 

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 80 (п. №3, стояк) до 20:00 08.11.17 г.

 

Новобаварский район:  ул. Архангельская, 10-а (п. №3, спаренный стояк), ул. Кибальчича, 29 (п. №4), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 08.11.17 г.

 

Основянский район: пр. Гагарина, 316-в (п. №2, стояк) до 20:00 08.11.17 г.

 

Слободской район:  ул. Зерновая, 6 (п. №4, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (стояк), ул. Танкопия, 8-г (спаренный стояк) до 20:00 08.11.17 г.

 

Шевченковский район:  ул. Клочковская, 327-а, ул. Клочковская, 274 (п. №1), ул. Шатиловская (Ленина), 5 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 15 (п. №1) до 20:00 08.11.17 г.

 

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