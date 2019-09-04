Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 4 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 64 (п. №9) до 17:00 04.09.19 г.; ул. 23 Августа, 46 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 35-б (п. №2, стояк), ул. Бакулина, 3-б (п. №2, спаренный стояк) ул. Рымарская, 3/5, спуск Бурсацкий, 8 до 20:00 04.09.19 г.

Киевский район:

ул. Студенческая, 5/2 (п. №1) до 10:00 04.09.19 г.; ул. Астрономическая, 39 (п. №3, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-в,г до 20:00 04.09.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 60-б (п. №4, стояк) до 17:00 04.09.19 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №3, спаренный стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №2) до 20:00 04.09.19 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 165 (кор. №4, п. №4) до 17:00 04.09.19 г.; ул. Ковтуна, 16 (п. №1, стояк), ул. Зерновая, 53 (п. №6, стояк), ул. Танкопия, 8-г (спаренный стояк) до 20:00 04.09.19 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 9 (п. №2), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 04.09.19 г.