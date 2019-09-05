Где в Харькове сегодня нет воды

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05 сентября 2019 г. 7:40

Сегодня, 5 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Залютинская (ч/с), въезд Залютинский (ч/с), пер. Залютинский (ч/с), ул. Холодногорская, 9 (п. №2), пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188/11 (п. №3, стояк) до 20:00 05.09.19 г.

Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 7-а до 14:00 05.09.19 г., ул. Шариковая, 41 (п. №3, стояк) до 17:00 05.09.19 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 39 (п. №3, стояк), ул. Свободы (Иванова), 11/13 (п. №1) до 20:00 05.09.19 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 102-г (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №4), ул. Академика Павлова, 162-в (п. №2, стояк) до 20:00 05.09.19 г.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №3, спаренный стояк), ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №2, стояк) до 20:00 05.09.19 г.

Основянский район:
ул. Военная, 33 (п. №2, спаренный стояк), пер. Рыбасовский, 15 (п. №2, стояк) до 20:00 05.09.19 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (спаренный стояк) до 20:00 04.09.19 г.; пр. Героев Сталинграда, 144/1 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 47-а (п. №1, стояк) до 20:00 05.09.19 г.

 

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