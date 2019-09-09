Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 9 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Кибальчича (ч/с), ул. Северо-Кавказская (ч/с), ул. Московская (ч/с), пер. Покотиловский (ч/с), ул. Радиотехническая (ч/с), пер. 1-й Радиотехнический (ч/с), пер. 1-й Райгородский (ч/с), проезд 1-й Райгородский (ч/с), пер. 2-й Радиотехнический (ч/с), пер. 2-й Райгородский (ч/с), проезд 2-й Райгородский (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), пер. Райгородский (ч/с), ул. Минеральная (ч/с), въезд Бородиновский (ч/с), пер. Ясные Зори (ч/с), ул. Коксовая (ч/с), пер. Коксовый (ч/с), ул. Удянская (ч/с), въезд Удянский (ч/с), пер. Ольховский (ч/с), шоссе Карачевское (ч/с), пос. Победа 2 (ч/с), въезд 1-й Тираспольский (ч/с), въезд 2-й Тираспольский (ч/с), въезд 3-й Тираспольский (ч/с), въезд 4-й Тираспольский (ч/с), ул. Борисоглебская (ч/с), ул. Гетманская (Василевской Ванды) (ч/с), ул. Вешенская (ч/с), пер. Вешенский (ч/с), ул. Железнодорожная (ч/с), ул. Михаила Зеленина (Зеленского) (ч/с), ул. Карьерная (ч/с), ул. Эрлиха (Карла Либкнехта) (ч/с), ул. Владимира Сосюры(Киквидзе) (ч/с), пер. Маковый (Комсомольский) (ч/с), ул. Крюковская (ч/с), ул. Ленкоранская (ч/с), пер. Маршака (ч/с), ул. Маршака (ч/с), ул. Никитенко (ч/с), ул. Евгения Плужника (Руднева) (ч/с), ул. Семко (Сербиченко) (ч/с), ул. Срезневского (Сиверса) (ч/с), ул. Тернопольская (ч/с), ул. Хабаровская (ч/с), ул. Кибальчича, 21, 27, 43, 29, 31, 33, 35, 37, 18, ул. Томская (ч/с), ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), ул. Рудничная (ч/с), ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), въезд Достоевского, 3, 3-а, ул. Достоевского, 1-а, 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 10-а, ул. Рудничная, 5, пер. 1-й Рудничный, 3, ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-а (п. №2, стояк), пр. Дзюбы, 2 (стояк) до 20:00 09.09.19 г.

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №2, стояк) до 20:00 09.09.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 7 (п. №4, стояк), ул. Чайковского, 20 (п. №3), ул. Студенческая, 4 (п. №1, стояк). ул. Искусств (Краснознаменная), 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, ул. Искусств (Краснознаменная), 4, пер. Каплуновский (Краснознаменный), 2, 4, ул. Кирпичёвая, 21, ул. Алчевских (Артема), 18/22, ул. Свободы (Иванова), 18, ул. Чернышевская, 77, 84 до 20:00 09.09.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 60-б (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 146 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 60-б (стояк), наб. Автострадная, 11 (п. №1) до 18:00 09.09.19 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 66 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 84 (п. №4, стояк), Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк) до 20:00 09.09.19 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе(ч/с), пер. Майкопский (ч/с), пер. Емельяновский (ч/с), пер. Кронштадский (ч/с), ул. Кемеровская (ч/с), пер. Туркенстанский (ч/с) до 17:00 09.09.19 г.

Холодногорский район:

пер. Верховский, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 09.09.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №8, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-в (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-а (стояк) до 20:00 08.09.19 г.; ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 38 (п. №4, стояк) до 17:00 09.09.19 г.; ул. Цезаря Кюи (ч/с) до 19:00 09.09.19 г., пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), ул. Новгородская, 4 (п. №3, стояк), пр. Победы, 58(п. №1, стояк) до 20:00 09.09.19 г.