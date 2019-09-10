Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 10 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Искусств (Краснознаменная), 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, пер. Каплуновский (Краснознаменный), 2, 4, ул. Кирпичёвая, 21, ул. Алчевских (Артема), 18/22, ул. Свободы (Иванова), 23, ул. Искусств (Краснознаменная), 17, ул. Чернышевская, 77, ул. Свободы (Иванова), 18, 20, 20/13, ул. Саперная, 20 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 35-з (п. №3, стояк) до 20:00 10.09.19 г.

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3) до 17:00 10.09.19 г.; ул. Северина Потоцкого, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 10.09.19 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 146 (п. №1, стояк), Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №5, стояк) до 20:00 10.09.19 г.

Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 2 (стояк) до 20:00 10.09.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 308 до 20:00 10.09.19 г.

Холодногорский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 63 (п. №1, стояк), ул. Беркоса (Довгалевского), 28-а (п. №4, стояк) до 20:00 10.09.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №8, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №2, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 19-а (стояк), ул. 23 Августа, 38 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк), ул. Юры Зойфера (Анри Барбюса), 7 (п. №11, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №2), 39 (п. №7, стояк), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк) до 20:00 10.09.19 г.