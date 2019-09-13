Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 13 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Слободской район: ул. Танкопия, 6 (п. №12, стояк), б-р Жасминовый (Слинько), 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 13.09.19 г.

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3) до 17:00 13.09.19 г.

Киевский район:

въезд 2-й Роменский (ч/с), ул. Саперная (ч/с), ул. Роменская (ч/с), въезд 1-й Роменский (ч/с), ул. Героев Труда, 20-б (п. №3, стояк) до 20:00 13.09.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 42-б (п. №1, стояк) до 20:00 13.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 16 (стояк), пер. Хатышевский (ч/с), пер. Раздольский (ч/с) до 20:00 13.09.19 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 61, пер. 23 Августа, 3, пр. Победы, 56 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 13.09.19 г., пр. Победы, 76 (п. №7, стояк) до 20:00 13.09.19 г.