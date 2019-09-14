Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 14 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Полтавский шлях, 188/10 (п. №2, стояк), ул. Целинная (ч/с), ул. Самаркандская (ч/с), проезд 1-й Самаркандский (ч/с), въезд 2-й Самаркандский (ч/с), пер. Дальневосточный (ч/с), ул. Печорская (ч/с), пер. Ташкентский (ч/с), ул. Нижнегиевская (ч/с), пер. Донбассовский, 17 до 20:00 14.09.19 г.

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 14.09.19 г.

Киевский район:

ул. Багалия, 11 (п. №1), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк) пер. Театральный, 1/3 до 20:00 14.09.19 г.

Немышлянский район:

ул. Ферганская, 31-б (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 14.09.19 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 1-а (п. №3) до 20:00 14.09.19 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 276-б, пр. Победы, 52-б (стояк) до 17:00 16.09.19 г.