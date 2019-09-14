 

Где в Харькове сегодня нет воды

14 сентября 2019 г. 9:25
1 просмотр

Сегодня, 14 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Полтавский шлях, 188/10 (п. №2, стояк), ул. Целинная (ч/с), ул. Самаркандская (ч/с), проезд 1-й Самаркандский (ч/с), въезд 2-й Самаркандский (ч/с), пер. Дальневосточный (ч/с), ул. Печорская (ч/с), пер. Ташкентский (ч/с), ул. Нижнегиевская (ч/с), пер. Донбассовский, 17 до 20:00 14.09.19 г.

Индустриальный район: 
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 14.09.19 г.

Киевский район: 
ул. Багалия, 11 (п. №1), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк) пер. Театральный, 1/3 до 20:00 14.09.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Ферганская, 31-б (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 14.09.19 г.

Основянский район: 
ул. Достоевского, 1-а (п. №3) до 20:00 14.09.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 276-б, пр. Победы, 52-б (стояк) до 17:00 16.09.19 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.