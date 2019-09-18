 

Где в Харькове сегодня нет воды

18 сентября 2019 г. 7:43
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Сегодня, 18 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Рымарская, 23, 23-а до 19:00 18.09.19 г., ул. Отакара Яроша, 27 (п. №1) до 20:00 18.09.19 г.

Индустриальный район:
пер. Северина Потоцкого, 14 (п. №3, стояк) до 17:00 18.09.19 г.; ул. Станкостроительная, 2 до 20:00 18.09.19 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 9, ул. Натальи Ужвий, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 18.09.19 г.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №5, стояк), 36 (п. №6, стояк) до 20:00 18.09.19 г.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №9, стояк) до 20:00 18.09.19 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский шлях, 33, ул. Свинаренко, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 18.09.19 г.

Основянский район:
пер. Рижский, 44 до 14:00 18.09.19 г.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 113 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 18.09.19 г.; ул. Ньютона, 125/1 (стояк) до 20:00 19.09.19 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №3, спаренный стояк), пер. Резниковский, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 18.09.19 г.

 

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