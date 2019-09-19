Где в Харькове сегодня нет воды

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19 сентября 2019 г. 7:39

Сегодня, 19 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Дарвина, 12 (п. №4), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), пр. Жуковского, 3 (п. №7, стояк) до 18:00 19.09.19 г.; пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 9, ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 19.09.19 г.

Индустриальный район:
ул. Большая Кольцевая, 8 (стояк), ул. Франтишека Крала, 33-а (п. №6, стояк), пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 19.09.19 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 68 (п. №7, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк) до 20:00 19.09.19 г.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 20.09.19 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, проезд 2-й Райгородский, 2, ул. Свинаренко, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 19.09.19 г.

Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7-в до 17:00 19.09.19 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 71 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 195-д (п. №1, стояк) до 20:00 19.09.19 г.

 

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