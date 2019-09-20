Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 20 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №8, спаренный стояк) до 18:00 20.09.19 г., ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 20.09.19 г.

Индустриальный район:

ул. Большая Кольцевая, 8 (стояк), пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 20.09.19 г.

Московский район:

ул. Светлая, 11-а (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк) до 20:00 20.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33 до 20:00 20.09.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 20.09.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 71 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 7, ул. Солдатская, 33 (п. №2, стояк), пр. Победы, 60 (п. №1, стояк) до 20:00 20.09.19 г.