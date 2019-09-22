Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 22 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Солдатская, 33 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №1), пер. Самокиша, 3 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк) до 20:00 22.09.19 г.; пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №1, стояк) до 20:00 23.09.19 г.

Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 13 до 20:00 22.09.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 18:00 22.09.19 г.; ул. Героев Труда, 4-а (п. №2, стояк), ул. Ярослава Мудрого, 38 до 20:00 22.09.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк) до 20:00 23.09.19 г.

Немышлянский район:

пер. Готнянский (ч/с) до 20:00 22.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33 до 20:00 23.09.19 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №8, стояк), пр. Героев Сталинграда, 150-б (п. №2, стояк) до 20:00 22.09.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №2, стояк) до 20:00 23.09.19 г.