Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 23, сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП«Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Солдатская, 33 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №1), пер. Самокиша, 3 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 61 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 23.09.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 18:00 23.09.19 г.; ул. Героев Труда, 4-а (п. №2, стояк) до 20:00 23.09.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №5), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 105 (п. №6, стояк) до 20:00 23.09.19 г.

Немышлянский район:

ул. Ферганская, 31-б (п. №4, стояк) до 20:00 23.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Кибальчича, 27(п. №1) до 20:00 23.09.19 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №8, стояк) до 20:00 23.09.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №2, стояк) до 20:00 23.09.19 г.