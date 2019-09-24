Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 24 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Людвика Свободы, 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 70 (стояк), ул. Отакара Яроша, 27 (п. №3,4), пер. 23 Августа, 5 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 154-а (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 15 (п. №1) до 20:00 24.09.19 г.

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 32 (п. №1, стояк) до 20:00 24.09.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 18:00 24.09.19 г., ул. Героев Труда, 12-а,г, 20-б, ул. Академика Павлова, 319-а до 20:00 24.09.19 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 132-б (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк) до 20:00 24.09.19 г.

Немышлянский район:

пер. Яблочкина (ч/с) до 16:00 24.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Марьинская, 15 (п. №1) до 17:00 24.09.19 г., ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Перовской (ч/с) до 20:00 24.09.19 г.

Основянский район:

пл. Конституции, 2/2 (п. №5, стояк) до 20:00 24.09.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171, 173, 173-а до 15:00 24.09.19 г.

Холодногорский район:

пер. Донбассовский, 17 (п. №2) до 17:00 24.09.19 г.