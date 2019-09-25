Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 25 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Клочковская, 148-а, 150-а, 152-а, 154-а, 156-, 230, 232, 234, 236, 238-а, ул. 23 Августа, 11-а, ул. Малоджанкойская, 3-10, 12, ул. Космическая, 11 до 17:00 25.09.19 г.; пр. Победы, 74-в,г, 78, ул. Деревянко, 1 (стояк), 15 (п. №1), пр. Победы, 70 (стояк), ул. Клочковская, 154-а (п. №1, стояк), ул. Сумгаитская, 5 (п. №1), пр. Людвига Свободы, 40 (п. №1) до 20:00 25.09.19 г.; пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 26.09.19 г.

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 32 (п. №1, стояк) до 20:00 25.09.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 18:00 25.09.19 г.; пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Пушкинская, 11/13 (стояк) до 20:00 25.09.19 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №5, стояк) до 20:00 25.09.19 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 45, 47, 49 до 16:00 25.09.19 г.

Новобаварский район:

ул. Марьинская, 15 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Перовской (ч/с) до 20:00 25.09.19 г.

Основянский район:

ул. Кооперативная, 28 до 17:00 25.09.19 г.

Слободской район:

ул. Костычева, 17, 19, ул. Монюшко, 12, 14, 16, 18 до 13:00 25.09.19 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 34, 34-а, 38, ул. Мало-Панасовская (ч/с), пер. Волошинский (ч/с) до 20:00 25.09.19 г.