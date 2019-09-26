 

Где в Харькове сегодня нет воды

26 сентября 2019 г. 7:34
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Сегодня, 26 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 74-в, пр. Людвига Свободы, 40 (п. №1, стояк), 42 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №3, стояк) до 20:00 26.09.19 г.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 18:00 26.09.19 г.; ул. Дарвина, 16, ул. Старошишковская, 12 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.09.19 г.; ул. Академика Павлова, 313-а (стояк) до 23:00 26.09.19 г.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 23-а-д, 25, 25-в-г, 27-а, ул. Академика Павлова, 140-г до 12:00 26.09.19 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 27.09.19 г.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 242-б (п. №5, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 45, 47, 49 до 17:00 26.09.19 г.; ул. Амосова, 56 до 20:00 26.09.19 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Лысенко (ч/с) до 20:00 26.09.19 г.

Слободской район:
пер. Пилотов, 7-а (п. №4, стояк) до 20:00 26.09.19 г.

 

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