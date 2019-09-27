Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 27 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Буковая (Завода Комсомолец) (ч/с), ул. Буковая (Завода Комсомолец), 3, 8, 10, 14, 20, 20-а, 22, 36, 36-а, 37, 38, 41, ул. Клочковская, 321, 325, 327, 327-а, 329, 331, 331-а (эт. №2,3), ул. Музыкальная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 (эт. №1,2), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (стояк), 40-а (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, стояк), 51(стояк) до 20:00 27.09.19 г.

Индустриальный район:

ул. Роганская, 100-б (стояк) до 17:00 27.09.19 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 3 (п. №5, стояк) до 16:00 27.09.19 г.; ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 18:00 27.09.19 г.; ул. Старошишковская, 12 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 27.09.19 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 162-а (п. №2, стояк) до 20:00 27.09.19 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 10, 45, 47, 49 до 17:00 27.09.19 г.

Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 27.09.19 г., ул. Полтавский Шлях (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 33, ул. Дмитриевская, 20, ул. Лысенко (ч/с) до 20:00 27.09.19 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №10, стояк) до 20:00 28.09.19 г.